Руководителям «Украинского выбора» сообщили о подозрении в госизмене

26 марта 2021, 13:39

Трем руководителям инициативных групп движения «Украинский выбор» сообщено о подозрении в участии в организации и проведении «общекрымского референдума» в 2014 году, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии и Департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» по факту участия в организации и проведении незаконного «референдума» на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что представители Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор-Право народа», который до 2016 года назывался «Украинский выбор», способствовали оккупации Крымского полуострова.

По данным прокуратуры, двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп указанного общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» - «Славянский щит». Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы «главарей» указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» на территории полуострова Крым, в том числе, в качестве наблюдателей на «участках» в составе незаконных избирательных комиссий. Также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение «референдума» в городе Севастополь.

Еще один из руководителей обособленного подразделения общественного движения «Украинский выбор», также действовал в г. Севастополе, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведении незаконного «референдума». Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширение территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Указанное также подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз.

Позже представителями государства-оккупанта подозреваемые были награждены медалями «За возвращение Крыма».