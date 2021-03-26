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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
26 марта 2021, 14:00

Для украинцев открыты более сотни стран

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. За месяц перечень расширился на девять государств.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны, напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. Среди новых стран, открывших свои границы - Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон", - отметил министр.

Напомним, вместе с тем Кулеба попросил украинских граждан воздержаться от поездок. Он отметил, что пандемия не утихает.

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