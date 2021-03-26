26 марта 2021, 14:00

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. За месяц перечень расширился на девять государств.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны, напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. Среди новых стран, открывших свои границы - Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон", - отметил министр.

Напомним, вместе с тем Кулеба попросил украинских граждан воздержаться от поездок. Он отметил, что пандемия не утихает.