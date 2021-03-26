МОЗ Украины зарегистрировало первый украинский генерик против COVID-19

26 марта 2021, 13:12

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства «Авиган» - «Фавипиравир-Микрохим».

Об этом говорится в тексте приказа МЗ Украины от 23.03.2021 № 548 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесения изменений в регистрационные материалы", опубликованном на сайте министерства. Производителем генерика является фармацевтическая компания «Микрохим».

По информации пресс-службы компании, «Фавипиравир-Микрохим» успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, а также клинические исследования биоэквивалентности. Это говорит о том, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.

Таким образом, благодаря слаженной работе специалистов и производственному потенциалу компании «МИКРОХИМ», украинцы наконец получат доступный препарат, который влияет на патогенез коронавируса.

«Миссия нашей компании - лучшее делать доступным. Поэтому выход на украинский рынок отечественного препарата от «Микрохим» позволит решить сразу несколько проблем для общества. Первая - это поставка необходимых объемов «Фавипиравира» в условиях очередной волны пандемии коронавируса. Вторая - это обеспечение приемлемой цены для населения нашего государства. Ведь мы понимаем, что карантин существенно повлияли на состояние бизнеса в Украине и благосостояние граждан, и наша задача - поддержать население в этот трудный период. Тем более, что Украина вполне способна обеспечить население качественными препаратами собственного производства», - подчеркнул генеральный директор «Микрохим» Игорь Погромский.

Напомним, что в сентябре прошлого года японская компания Fujifilm Toyama Chemical провела клинические исследования и получила доказательства эффективности использования препарата «Авиган» (фавипиравир) для лечения болезни, вызванной Коронавирусной инфекцией.