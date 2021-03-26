Украинские комплектующие к военным кораблям пытались вывезти в РФ

26 марта 2021, 14:40

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Агрегаты для военно-морского флота страны-агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции.

Установлено, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению.

Товар был задержан на таможенном посту «Запорожье». Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сфере использования.

Таким образом, недопущено нарушения действующего законодательства в области государственного экспортного контроля при экспорте контролируемых товаров для военных нужд РФ.

В настоящее время в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся соответствующие следственные действия.