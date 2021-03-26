В Украине хотят наказывать тюрьмой лишение права собственности на оккупированных территориях

26 марта 2021, 15:00

В Украине хотят предусмотреть уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях. Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект №5166 за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

К уголовной ответственности хотят привлекать за лишение лица вопреки его волеизъявлению принадлежащих ему прав на имущество, имущественные права на временно оккупированной территории, возникшие до 20 февраля 2014-го и до 11 мая 2014 года соответственно. Наказание грозит, если в результате таких действий произошло фактическое приобретение прав на это имущество другим лицом на основании норм законодательства России или актов незаконных органов (их должностных лиц), созданных на временно оккупированной территории.

Это предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Если лишение произошло по предварительному сговору группой лиц или должностными лицами органов государственной власти и/или местного самоуправления в РФ, должностными лицами незаконных органов, созданных на временно оккупированной территории, его будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным, а поэтому все права законных владельцев будут восстановлены после деоккупации полуострова.