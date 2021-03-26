За сутки мошенники выманили у жителей Луганщины около 750 тысяч

26 марта 2021, 15:38

За минувшие сутки мошенники выманили у жителей Луганской области около 750 тысяч. Полиция в очередной раз призывает граждан быть максимально бдительными.

Так, в полицию Попасной с сообщением о мошенничестве обратился пенсионер, которого обдурили по схеме "Родственник в беде". Мужчине позвонили неизвестные и от имени внука сообщили, что он сбил пешехода и для лечения пострадавшего, а также непривлечения "виновника ДТП" к уголовной ответственности нужны деньги. Доверчивый пенсионер отдал мошенникам около 730 тысяч гривен.

Кроме того, жители Северодонецка и Попасной сообщили "псевдо работникам банка" свои реквизиты, после чего с их карт сняли более 20 тысяч гривен.