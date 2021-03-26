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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика
26 марта 2021, 16:00

Украина переходит на летнее время: УЗ изменила график поездов

В ночь на воскресенье, 28 марта, Украине перейдет на летнее время. В связи с этим "Укрзализныця" указывает в билетах время с учетом перехода.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, время отправления и прибытия поездов УЗ в билетах указывается уже с учетом этого перехода.

В УЗ призвали украинцев быть внимательнее и вовремя привести в соответствие время своих часов.

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