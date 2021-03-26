За сутки на Луганщине от коронавирусной инфекции умерли шесть человек

26 марта в Луганской области зарегистрировали 131 новый случай коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
География выявленных случаев:
Лисичанск - 27 человек;
Рубежное - 14;
Северодонецк - 34;
Беловодский район - 11;
Белокуракинский район - 5;
Кременской район - 5;
Марковский район - 11;
Меловский район- 2;
Новоайдарский район - 2;
Новопсковский район - 5;
Попаснянский район - 1;
Сватовский район - 11;
Станично-Луганский район - 1;
Старобельский район - 1;
Троицкий район - 1.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 42-летняя женщина и 74-летний мужчина из Лисичанска, 75-летняя женщина и 81-летний мужчина из Северодонецка, 73-летний мужчина из Беловодского района, 74-летняя женщина из Старобельского района. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 512 человек.
За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 16 793 человек. Выздоровели - 14 772 (38 за последние сутки), лечатся - 1 509 (331 - стационарно, 1178 - амбулаторно).