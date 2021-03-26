За сутки на Луганщине от коронавирусной инфекции умерли шесть человек

26 марта 2021, 17:00

26 марта в Луганской области зарегистрировали 131 новый случай коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

География выявленных случаев:

Лисичанск - 27 человек;

Рубежное - 14;

Северодонецк - 34;

Беловодский район - 11;

Белокуракинский район - 5;

Кременской район - 5;

Марковский район - 11;

Меловский район- 2;

Новоайдарский район - 2;

Новопсковский район - 5;

Попаснянский район - 1;

Сватовский район - 11;

Станично-Луганский район - 1;

Старобельский район - 1;

Троицкий район - 1.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 42-летняя женщина и 74-летний мужчина из Лисичанска, 75-летняя женщина и 81-летний мужчина из Северодонецка, 73-летний мужчина из Беловодского района, 74-летняя женщина из Старобельского района. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 512 человек.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 16 793 человек. Выздоровели - 14 772 (38 за последние сутки), лечатся - 1 509 (331 - стационарно, 1178 - амбулаторно).