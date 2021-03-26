Степанов назвал главные проблемы при лечении COVID-19

26 марта 2021, 17:44

В Украине есть две главные проблемы в лечении коронавирусной болезни. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24».

«У нас две проблемы. Первое – это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе – самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать. Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях, думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо», — сказал он.

По словам Степанова, антибиотики в первые дни заболевания бесполезны.

«Не следует употреблять лекарства, которые вам не нужны. Да, надо контролировать свое состояние, сатурацию. Что касается антибиотиков – первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее», — сказал он.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.