Украина и Израиль будут вместе улучшать инфраструктуру Умани

26 марта 2021, 10:00

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук обсудил с президентом Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном и представителями Брацлавских хасидов в городе Ерусалим вопросы, связанные с ежегодным паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош га-Шана.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства.

Стороны подчеркнули необходимость объединить усилия для улучшения инфраструктуры города и развития Умани, как международного центра паломничества хасидов.

Посол проинформировал собеседников о переговорах между Украиной и Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, что позволит открыть границу между двумя государствами и восстановить туристические поездки.

«Было договорено всесторонне сотрудничать по вопросам обеспечения посещения представителями хасидской общины города Умань с максимальным соблюдением украинского законодательства во время празднования Рош га-Шана в сентябре этого года», - говорится в сообщении.