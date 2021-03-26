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Общественное мнение
Власть
26 марта 2021, 11:40

SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. Первый рейс запланирован на 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожья.

Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один - два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.

Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.

Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.

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