26 марта 2021, 11:40 SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. Первый рейс запланирован на 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook. Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожья. Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один - два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам. Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам. Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам. Твитнуть Загрузка... Загрузка...