В четырех областях не сделали ни одной прививки за сутки

В Украине за прошедшие сутки сделали 1585 прививок от коронавируса. При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, ни одной прививки не сделали в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях. В целом по регионам сделали столько прививок:
Киев - 20;
Винницкая область - 50;
Волынская область - 20;
Днепропетровская область - 80;
Донецкая область - 0;
Житомирская область - 120;
Закарпатская - 20;
Запорожская область - 100;
Ивано-Франковская область - 175;
Киевская область - 20;
Кировоградская область - 10;
Луганская область - 0;
Львовская область - 100;
Николаевская область - 30;
Одесская область - 40;
Полтавская область - 190;
Ровенская область - 0;
Сумская область - 30;
Тернопольская область - 40;
Харьковская область - 230;
Херсонская область - 140;
Хмельницкая область - 70;
Черкасская область - 40;
Черновицкая область - 60;
Черниговская область - 0.
Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой и 72 пунктами прививок.
С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 198 464 человека, вторую дозу - 1. По состоянию на 28 марта в очередь на вакцинацию записались 364 104 человека