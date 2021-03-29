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Общественное мнение
Общество / Региональные
29 марта 2021, 14:00

ГБР занялось конфликтом в Северодонецке, который возник между пешеходами и водителем-полицейским

Конфликт произошел 27 марта на проспекте Гвардейском между водителем автомобиля и пешеходами, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы Северодонецкого отдела полиции, выехавшие на место происшествия установили, что одним из участников события является сотрудник ГУНП в Луганской области, который на данный момент находится в отпуске.

На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники инспекции по личному составу, внутренней безопасности Национальной полиции и работники ГБР.

По данному факту начальником ГУНП в Луганской области назначено служебное расследование, результаты которого будут переданы в ГБР, сотрудники которого проводят по данному факту досудебное расследование.

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