У Щасті відбудуться антитерористичні навчання

29 марта 2021, 11:55

30-31 березня 2021 року у м. Щастя, у рамках Операції об’єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом.

Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо). У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергової служби:

- 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;

- Щастинський районний відділ поліції ГУ НП в Луганській області, тел.: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10;

- СПД-1 «м. Щастя» Щастинського районного відділу поліції ГУ НП в Луганській області: 099-008-65-93, 095-009-46-02.

Усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства.