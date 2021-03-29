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Общественное мнение
Криминал
29 марта 2021, 16:53

Экс-главу ПриватБанка объявили в розыск

Бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По его словам, соответствующее постановление о розыске Дубилета вынесло Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ведет расследование дела ПриватБанка.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывшие топ-менеджеры банка проживают в Австрии и Швейцарии.

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