Вакцину от Pfizer разрешили хранить в обычной морозильной камере

29 марта 2021, 09:38

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило хранение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в течение короткого времени в обычном фармацевтическом холодильнике.

Соответствующая информация обнародована на сайте EMA.

Теперь вакцину можно хранить до двух недель при температуре от -25 до -15, что является стандартным режимом для фармацевтического холодильника.

Ожидается, что такое решение будет способствовать быстрому развертыванию и распространению вакцины в ЕС — благодаря снижению потребности в режиме сверхнизких температур на всей цепочке поставок препарата.

До последнего времени вакцину Pfizer / BioNTech разрешалось хранить в специальных холодильниках при температуре от -60 до -90.

Регулятор США разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech в конце декабря 2020 года для людей в возрасте от 16 лет.

Вакцина производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer эффективна для 95% (94% — для людей от 65 лет). Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день