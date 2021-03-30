Первая доза вакцины Pfizer или AstraZeneca защищает пожилых людей на 62%

30 марта 2021, 10:38

Команда ученых Университетского колледжа Лондона исследовала эффективность вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca для старших людей. Исследования показали, что одна доза этих препаратов дает 62% защиты подопечным преклонного возраста.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, команда ученых проанализировала данные более чем 10 тысяч людей пожилого возраста в 310 домах престарелых и установила, что одна-единственная доза вакцины Pfizer или AstraZeneca одинаково эффективны для защиты от коронавируса.

ПЦР-тесты, которые трижды проходили участники исследования установили, что COVID-19 после вакцинации с 36 тысяч результатов оказались положительными лишь в 1,3 тысячи случаев.

По словам авторов исследования, одна доза Pfizer или AstraZeneca защищает от заражения на 56% уже через четыре недели после прививки, и на 62% - за пять недель. Также они отмечают, что обе вакцины защищают пожилых людей от более заразного "британского" штамма.