На территории одной из школ Приволья нашли схрон

29 марта 2021, 11:36

На Луганщине военнослужащие Национальной гвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщает сайт Нацгвардии.

Так, 28 марта во время проверки оперативной информации сотрудники СБУ и военнослужащие Нацгвардии обнаружили опасную находку на территории одной из школ Приволья.

Среди найденного - патроны калибра 7,62 и гранатометные выстрелы ВОГ 25. В ведомстве не исключают, что боеприпасы могли служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной украинскому правительству территорий.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, а опасную находку передана представителям ГСЧС для уничтожения.