В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах

29 марта 2021, 12:50

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч.

Об этом еще в ноябре 2020 года сообщал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, ограничения будут сняты на таких улицах:

ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения вводились с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.