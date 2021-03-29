В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч.
Об этом еще в ноябре 2020 года сообщал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Так, ограничения будут сняты на таких улицах:
ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
Надднепрянское шоссе;
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Ограничения вводились с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.