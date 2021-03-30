В Киевской области умерла многодетная супружеская пара

30 марта 2021, 14:02

В Киевской области от осложнений коронавирусной инфекции умерла многодетная мать Диана Родикова, накануне от этой же болезни умер ее муж. Их 13 детей остались сиротами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Супруги в марте были госпитализированы в Васильковскую центральную районную больницу из-за осложнений COVID-19.

Владимир Родиков умер 20 марта. Диану в критическом состоянии перевели в реанимацию Александровской больницы Киева, где она скончалась 29 марта.

Детей сначала перевели в Киевскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся в Киевском областном центре социально-психологической реабилитации детей «Сезенков».

После прохождения психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи Киевской ОГА примет решение об их дальнейшем устройстве, максимально способствуя, чтобы детей не разлучили.

Детский дом семейного типа был создан в 2014 году. Семья воспитывала 13 детей: пятерых родных, двое которых уже совершеннолетние, и восьмерых приемных. Семейство переехало из Донбасса из-за начала вооруженного конфликта.

Полтора месяца назад Диану Родикову наградили званием мать-героиня.