Необхідні документи для отримання переселенцями податкової знижки за оренду житла

30 марта 2021, 14:31

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Луганській області, платник податку на доходи фізичних осіб (далі-ПДФО), який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право на податкову знижку за оренду житла.

Мається на увазі, зменшення оподаткованого доходу за наслідками звітного податкового року на суми коштів, фактично сплачених платником протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири,будинку).

Для реалізації права на податкову знижку на вимогу контролюючого органу фізичною особою надаються:

декларація про майновий стан і доходи за звітний (податковий) рік;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копія договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;

заява, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають права на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки може бути Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання, тощо.

Нагадаємо, що податкова декларація про майновий стан та доходи за 2020 рік подається платниками ПДФО до 1 травня поточного року.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.