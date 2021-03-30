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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
30 марта 2021, 15:39

Рада потребовала от России прекратить боевые действия на Донбассе. ОПЗЖ не дала ни одного голоса

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла постановление по поводу эскалации конфликта на Донбассе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, и о ее намерении не допустить стабилизации ситуации в зоне конфликта и достижения какого-либо прогресса на всех треках переговорного процесса. Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", – сказано в заявлении.

Рада осудила продолжающуюся агрессию России и подчеркнула, что РФ несет ответственность за нарушение международного права и совершение военных преступлений в ходе российско-украинского вооруженного конфликта.

Парламентарии потребовали от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".

Также парламентарии обратились к парламентам других государств с призывом осудить агрессивную политику России, а к мировому сообществу – с призывом продолжать оказывать давление на РФ "с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

За постановление проголосовали 308 народных депутатов.

Ни одного голоса не отдала фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". В начале заседания представитель фракции Александр Колтунович высказал недовольство обысками у руководства общественной организации "Украинский выбор". Он назвал лиц, у которых проводили обыски, представителями ОПЗЖ и заявил, что нардепы этой фракции покидают зал и не будут принимать участие во внеочередном заседании, пока там "не появятся вопросы, которые соответствуют социально-экономическому [аспекту] и потребностям в стране".

Перед принятием постановления Рада заслушала отчет главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака. Он заявил, что РФ наращивает свое военное присутствие возле границ Украины.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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