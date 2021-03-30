Громади Луганщини отримали в розпорядження понад 6,5 млн грн податку на нерухомість

30 марта 2021, 16:00

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень - лютий 2021 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 6 млн 582,7 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 2 млн 308,7 тис. гривень.

У відомстві зазначили, що юридичні особи перерахували 6 млн 199,7 тис. грн, фізичні особи - 383 тис. гривень.

Нагадаємо, що відповідно до підпункту 266.1.1 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.