У Путина заявили, что без Украины не получится решить вопрос Донбасса

30 марта 2021, 16:40

Вопрос конфликта на Донбассе не получится решить без Украины. При этом нельзя запретить лидерам России, Германии и Франции обмениваться мнениями по этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает gazeta.ru.

В частности, ему задали вопрос, получится ли без участия Украины на конференции лидеров России, Германии и Франции решить вопрос Донбасса.

"Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос (без участия Украины, - ред.). Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", - подчеркнул Песков.