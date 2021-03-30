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Общественное мнение
Политика
30 марта 2021, 18:00

Германия усилила требования для авиапассажиров: тест на COVID-19 обязателен для всех

В Германии с сегодняшнего дня, 30 марта, все авиапассажиры из-за рубежа обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до вылета.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пассажирам, которые не смогут предоставить авиакомпании результаты теста перед вылетом, будет запрещено совершать посадку в самолет. Такое правило будет действовать как минимум до 12 мая.

Разрешается проведение ПЦР-теста или экспресс-теста. Результаты теста могут быть в бумажной или цифровой форме на немецком, английском или французском языках. В нем должны быть указаны дата и тип теста. При этом стоимость проведения теста оплачивают сами пассажиры. От наличия теста освобождаются члены экипажа самолетов и дети до 5 лет.

Правительство Германии считает, что такие меры позволят предотвратить распространение COVID в стране.

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