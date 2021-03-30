30 марта 2021, 09:36 Вакцина CoronaVac формирует длительный иммунитет даже с учетом мутаций вируса Китайская вакцина CoronaVac эффективна при мутациях коронавируса. Данный препарат содержит четыре антигена вируса. Об этом заявила советник министра здравоохранения, эпидемиолог Наталья Виноград, передает пресс-служба Минздрава. По ее словам, эта вакцина имеет ряд преимуществ перед другими препаратами. "Инактивированная вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech содержит все четыре антигены вируса, формирует длительный поствакцинальный иммунитет даже с учетом мутаций вируса", - заявила Виноград. Твитнуть Загрузка... Загрузка...