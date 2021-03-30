В Украине агент белорусского КГБ сам сдался СБУ

30 марта 2021, 13:33

Агент белорусского КГБ, о разоблачении которого СБУ заявила 24 марта, сам сдался украинским спецслужбам. За это его освободили от ответственности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно материалам дела, гражданин Беларуси работал заместителем директора "МК Гранд Плюс" – компании, зарегистрированной в городе Днепр. В июле 2019 года он дал согласие на сотрудничество с сотрудником управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Брестской области. По словам задержанного, он обязался создать "разведывательную сеть" для сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну в Украине.

В январе 2020 года гражданин Беларуси пытался завербовать офицера Луцкого погранотряда, у которого есть информация, интересующая белорусский КГБ.

В первую очередь белорусского "вербовщика" интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также об организации этих служб, использовании спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений. Офицер Луцкого погранотряда должен был передать эту информацию представителю КГБ Беларуси в Брестской области во время личных встреч на территории Беларуси в заранее оговоренных местах.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил "незаконную деятельность" и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении. Он передал все материалы сотрудникам СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.

В начале марта глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что ведомство владеет информацией о планах некоторых лиц из якобы дестабилизации ситуации в стране. Она "запланирована" на период 25-27 марта.