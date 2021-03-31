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Общественное мнение
Криминал
31 марта 2021, 09:00

Порошенко подал в суд на МВД и Антона Геращенко

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко подал иск к МВД замминистра Антону Геращенко с требованием опровергнуть заявления о причастности к акции под Офисом президента 20 марта.

Как сообщила пресс-служба политсилы, об этом заявил с трибуны Рады нардеп Андрей Парубий, информируя о слежке за депутатом Киевсовета от «ЕС» Виктором Кононенко.

В «Европейской Солидарности» считают, что слежка полиции за ветераном войны и депутатом может быть связана «с заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на двери на Банковой», - отметил Парубий.

«Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, такой, что унижает его честь и достоинство, наносит ущерб его репутации», - отметил народный депутат

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