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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
31 марта 2021, 13:38

ОБСЕ еще на год продлила мандат мониторинговой миссии в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат своей мониторинговой миссии в Украине. Она будет работать еще не менее года.

Об этом в Twitter сообщила австрийская делегация в ОБСЕ.

Сообщается, что буквально в эти минуты все 57 стран-участниц ОБСЕ согласились с обновленным мандатом Специальной мониторинговой миссии. Миссия США уже отреагировала на эту новость.

"СММ играет жизненно важную роль как глаза и уши ОБСЕ на территории Украины, наблюдая за конфликтом в этой стране. Мы снова призываем предоставить СММ доступ на всю территорию Украины, включая Крым", - отметили в американской миссии.

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