Меркель и Макрон призвали Путина стабилизировать ситуацию на Донбассе

31 марта 2021, 15:00

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, в ходе которой российского лидера призвали способствовать стабилизации ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, передает Укринформ.

Лидеры Франции и Германии отметили, что России необходимо взять на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня на Донбассе и способствовать выходу из кризиса с соблюдением Минских соглашений.

Стороны также обсудили возможное сотрудничество в сфере вакцин, которое будет зависеть от одобрения вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам.

Лидеры Франции и Германии вспомнили об осужденном российском оппозиционере Алексее Навальном. Они подчеркнули, что России следует обеспечить соблюдение его прав.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Беларуси - политики решили, что для урегулирования ситуации в этой стране необходим широкий диалог. Также они договорились сотрудничать для поощрения Ирана к выполнению ядерной сделки.