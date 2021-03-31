В Луганской области разоблачили канал нелегальной миграции

31 марта 2021, 15:38

Правоохранители ликвидировали международный канал нелегальной миграции в ЕС, который в составе преступной группировки организовали 5 граждан РФ и Украины, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, противоправный "бизнес" организовал гражданин Российской Федерации. К преступной группировке он привлек еще одного россиянина и трех граждан Украины. Указанные лица занимались систематическим незаконной переправкой выходцев из стран Азии с территории Российской Федерации в Украину для дальнейшего их перемещения в страны ЕС.

Международный канал незаконной миграции действовал в течение мая - ноября 2020 года. Во время досудебного расследования задокументировано 8 фактов незаконной переправки 25 нелегальных мигрантов - граждан Шри-Ланки, Бангладеш и Афганистана вблизи участка отдела пограничной службы «Белолуцк» Луганского пограничного отряда.

Один из участников группировки задержан при пересечении государственной границы Украины вне установленных пунктов пропуска с двумя гражданами Шри-Ланки. Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении трех подозреваемых направлен в суд для рассмотрения. Еще двое фигурантов в уголовном производстве - граждане РФ объявлены в розыск.

За совершенное указанным лицам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.