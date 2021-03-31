В Донецкой области задержана этническая группа наркодилеров

31 марта 2021, 16:42

Этническую группу наркоторговцев, которые занимались сбытом метадона, задержали полицейские в Донецкой области, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.

Оперативники установили, что на севере региона действует группа лиц, которая с октября 2020 года наладила сбыт метадона.

Известно, что преступную деятельность организовала 49-летняя жительница Покровска и привлекла к незаконному «бизнеса» двух сообщников – 32-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. Дельцы имели четкую систему распределения обязанностей, конспирационные действия были продуманы до деталей. Реализация наркотиков происходила как путем закладок, так и лично.

Полицейские провели семь оперативных закупок, при которых задокументировали роль каждого из участников группы – фасовка, перевозка и сбыт.

Контрольная закупка метадона была проведена 29 марта. Во время спецоперации областные оперативники, следователи и бойцы КОРДа задержали всех троих подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Всего было проведено четыре санкционированных обыска с привлечением кинологического службы. Полицейские изъяли наркотические средства, весы, приспособления для упаковки наркотиков, деньги в сумме 36 тыс. гривен, мобильные телефоны, банковские карты, черновики и автомобиль, на котором передвигались дилеры.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.