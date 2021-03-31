Аваков: Мы обязаны использовать русский язык для контрпропаганды

31 марта 2021, 09:38

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что в Украине должны приветствовать развитие русского языка, на котором говорят миллионы украинцев.

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», - написал он в Facebook.

По мнению Авакова, государственным может быть только украинский язык –– как язык субъектной, суверенной страны.

«Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!» - считает он.

Министр подчеркнул, что русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения: «Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить».

«Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском.

Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?» - пишет он.

Более того, по мнению Авакова, в условиях гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды.

«На русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. Из них только половина живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке.

Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!» - заявил глава МВД.