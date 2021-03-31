Україна – перша держава світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стануть повними юридичними аналогами звичайних

31 марта 2021, 14:04

Біометричний паспорт та ID-картка в «Дія» з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового та пластикового, а Україна — новатором у сфері використання цифрових документів.

Українцям достатньо буде мати з собою телефон з цифровим паспортом для будь-якої ситуації, що потребує паспорта.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 4355 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Мінцифра запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку «Дія» у квітні минулого року. Цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, ніж паперові.

Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців – більше 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.

Законопроєкт забезпечить можливість використання електронних документів у мобільному застосунку на рівні із звичайними паспортами.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроєкт визначає термінологію, зокрема, застосування е-паспортів.

Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій. Їх приймають ЦНАПи для надання державних послуг, державні установи та суди. Цифрові паспорти можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках — для підтвердження особи та здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн. З цифровими паспортами також можна подорожувати Україною літаком і потягом, заселятися в готель тощо.

Цифровими документами у смартфоні користуються також у Польщі, Південній Кореї. Схожі проєкти впроваджуються у Великобританії, Фінляндії, США. Громадяни Естонії користуються цифровою ID-карткою, з якою можуть онлайн отримувати державні послуги, керувати банківськими рахунками, голосувати через інтернет. Однак саме Україна — перша держава світу, де цифрові паспорти у смартфоні юридично отримали таку саму силу, що й паперові та пластикові документи.

У вересні 2021 року Україна розпочне входження в режим «без паперу» - державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо необхідна інформація вже є в реєстрах.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації України