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Общественное мнение
Политика
31 марта 2021, 10:02

Израиль рекомендовал избегать посещения Чечни и признал регион террористической угрозой

Совет безопасности Израиля признал Чечню террористической угрозой для своих граждан. Чеченскую республику считают регионом с "очень высокой реальной угрозой".

Об этом сообщается на сайте Совбеза Израиля.

Жителей страны призывают избегать посещения Чечни и приграничных территорий. Однако отмечается, что это предупреждение является исключительно рекомендацией и каждый самостоятельно принимает решение относительно своих поездок.

"Учитывая присутствие и активность террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, Контртеррористическое бюро рекомендует израильтянам избегать посещения Чечни и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон", - говорится в сообщении.

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