Жителей ОРДЛО стали меньше штрафовать за выезд через Россию

31 марта 2021, 11:02

Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Росиию, стали меньше штрафовать на границе. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«Наши усилия принесли положительные результаты. По информации наших партнеров из Восточной правозащитной группы, количество штрафов на границе РФ-Украина уменьшилось вполовину», – отметил он.

Магомедов считает, что это стало результатом постоянного публичного освещения проблемы и обращений. Также, по его словам, украинские суды полностью стали на защиту граждан.

Нардеп рассказал, что сейчас украинские пограничники берут с людей объяснительные и выносят предупреждения.

«Но главное – указывать в объяснительных причины, по которым вы выехали через РФ. Ссылайтесь на необходимость прохождения медицинского обследования, оформления документов в Украине (паспорт) и т.д.», – советует Магомедов.

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