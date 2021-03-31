Австрия выделила €1,5 миллиона на гуманитарные проекты для Донбасса

31 марта 2021, 12:00

Австрия выделила 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба

«Я благодарю австрийское правительство за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает населения районов, пострадавших от российской агрессии. Новый пакет финансовой помощи позволит уменьшить страдания людей. Это великая вещь. Спасибо», – написал он

Щерба также призвал украинские меди обратить внимание, что представляя этот пакет, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о «величайшей горячей точке европейского континента, о которой нельзя забывать», а не о «самой большой проблеме Европы».