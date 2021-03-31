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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
31 марта 2021, 12:40

Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе и обустраивают позиции

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций, говорится в сводке ООС.

Возле Авдеевки и Песок российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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