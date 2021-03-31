Бізнес Луганщини сплатив понад 28 млн грн екологічного податку

01 апреля 2021, 14:00

За січень – лютий 2021 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 28,1 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 10,7 млн грн, до державного бюджету – 17,4 млн гривень.

У відомстві зазначили, що за січень – лютий 2021 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.