Як скористатися можливістю відстрочення податкового боргу згідно з законодавством

01 апреля 2021, 15:39

В Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадали, що 10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 04.12.2020 № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2», нормами якого передбачено надання платникам податків – фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, відстрочення податкового боргу розмір якого в загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Щоб скористатись цією нормою закону платнику податків необхідно подати до контролюючого органу, де обліковується такий податковий борг заяву довільної форми, з посиланням на Закон України № 1072. Заяву платник податків може подати у будь-який зручний для нього спосіб. До заяви ніяких додаткових документів подавати не потрібно.

Якщо у платника податків наявний податковий борг, що обліковується у декількох територіальних органах, заява надається до кожного такого органу окремо.

Відстрочення податкового боргу надається платникам податків – фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, які станом на 1 грудня 2020 року мали податковий борг, загальний розмір якого не перевищує 6800 гривень, і який залишився несплаченим станом на дату подання ним заяви до органу ДПС.

Відстрочення надається без нарахування процентів за користування відстроченням. При цьому сплатити відстрочені суми податкового боргу необхідно до 29 грудня 2021 року.

У разі якщо платник податків погасив суму відстроченого податкового боргу достроково, то він може подати до органу ДПС заяву (заяви) щодо скорочення терміну відстрочення у зв`язку з достроковою сплатою.

Якщо платник податків сплатив повну суму відстроченого податкового боргу не пізніше 29 грудня 2021 року, штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються.

У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання 29.12.2021року штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишились непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу України.