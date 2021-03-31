ВСУ сократили призыв на срочную службу

01 апреля 2021, 10:40

Вооруженные силы Украины уменьшают количество военнослужащих срочной службы. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валерий Дендебера, сообщает пресс-служба ВСУ.

В частности, с 1 апреля в соответствии с указом президента Украины в нашем государстве начинается призыв на военную срочную службу.

Так, в период с апреля по июнь этого года будет призвано на срочную военную службу 14 246 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 6500 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4646 человек, Государственную пограничную службу - 2500 человек.

«Для сравнения, в прошлом году на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины были призваны в мае-июле 9000 лиц и в октябре-декабре - 7500 человек. Показатель нынешнего призыва в Вооруженные силы уменьшен до 6500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных сил. Следовательно, в ряды Вооруженных сил Украины призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования наоборот нарастили их численность», - отметил Дендебера.

В условиях пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и ограничений, установленных соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины. Независимо от уровня эпидемической опасности, территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны обеспечить соблюдение ряда мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Согласно Дорожной карте проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах призывники не включены в приоритетные группы для вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которым проводятся прививки на первых этапах вакцинации. Однако, во время пребывания в Вооруженных силах Украины они будут иметь возможность получить прививку против COVID-19, так как военнослужащие относятся к приоритетным группам населения, которым рекомендовано провести прививки на третьем этапе вакцинации», - уточнил Дендебера.

Также для молодого пополнения после их прибытия в воинскую часть будут проведены обсервационные мероприятия продолжительностью 14 суток.

Стоит отметить, что военнослужащие срочной службы, даже по собственному желанию, в район проведения операции Объединенных сил не направляются.