Навальный объявил голодовку

01 апреля 2021, 12:34

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что объявляет голодовку в колонии во Владимирской области, и требует допустить к нему врача, сообщает Интерфакс.

«Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача», - написал Навальный на своей странице в Инстаграмме.

Он связал требование пустить врача с болью в спине и ноге и отсутствием медицинской помощи.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии заметно ухудшилось здоровье.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области тогда же заявили, что «по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное».