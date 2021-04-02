МИД России: РФ не заинтересована в военном конфликте с Украиной

02 апреля 2021, 14:37

Разговоры о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, чтобы спровоцировать конфликт, являются примером фейка. Москва якобы не заинтересована в военном конфликте с Киевом.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает "РИА Новости".

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.