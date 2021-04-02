Правоохоронці Луганщини вилучили з незаконного обігу контрабандний тютюн на суму 3 млн. гривень

02 апреля 2021, 16:03

Співробітниками ГУ ДФС у Луганській області, УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України та ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, з метою вивільнення ринку підакцизних товарів від фальсифікату, встановлено факт транспортування з метою подальшого збуту тютюну, який незаконно потрапив на територію України з Російської Федерації поза митним контролем.

Під час проведення спільних заходів правоохоронцями затримано транспортний засіб під керуванням громадянина Луганської області, який здійснював транспортування товарів підакцизної групи без наявності дозвільних документів, а також документів щодо їх якості та походження.

За результатами вжитих заходів з незаконного обігу вилучено тютюн загальною масою понад 5 тонн орієнтовною вартістю 3 млн.грн. та автомобіль вартістю 500 тис. гривень.

На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР.