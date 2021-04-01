Суд отправил участника акции протеста под ОП Филимонова под домашний арест

02 апреля 2021, 11:00

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест участника акции протеста у Офиса президента 20 марта, лидера праворадикальной организации «Гонор» Сергея Филимонова, сообщает издание «Граты».

Суд также обязал Филимонова сдать загранпаспорт и по первому требованию прибыть к следователю.

Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия или «другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Таким предметом следствие считает файер.

Сам Филимонов отрицает свою вину. «Я в здание не бросал файер, дверь не портил, окна не бил и хулиганских побуждений у меня не было», - цитирует издание слова Сергея Филимонова.

23 марта лидеру праворадикальной движения «Гонор», бывшему члену праворадикальной «Национального корпуса» Сергею Филимонову были вручены подозрение в рамках расследования правоохранителями событий под Офисом президента.