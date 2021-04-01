США не оставят Украину наедине с агрессией РФ, заявил министр

02 апреля 2021, 12:00

По инициативе американской стороны 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Таран проинформировал Остина о ситуации на линии соприкосновения с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. В частности, министр отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где в результате обстрелов боевиков погибли четыре украинских военнослужащих.

В свою очередь, Остин заверил в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии РФ.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Министры также обсудили взаимодействие в сфере безопасности и обороны.