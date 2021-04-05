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Общественное мнение
Политика
06 апреля 2021, 09:00

«Партия Шария» судится с СБУ

Канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала иск политической партии «Партия Шария» к Главному управлению Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным действия ГУ СБУ в Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письмо о нарушении Партией Шария украинского законодательства.

В частности, речь идет об обжаловании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 за подписью начальника Главного управления Олега Головаша. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии Шария. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

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