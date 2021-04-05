На Луганщине осквернили памятник «Героям-добровольцам»

06 апреля 2021, 10:00

В Лисичанске Луганской области неизвестные разрисовали памятник «Героям-добровольцам», сообщила начальник отдела коммуникации облполиции Татьяны Погукай.

О вандализме по ул. Красной в районе Дворца культуры вчера сообщила местная жительница.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6:00 неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике.

Сведения относительно этого события внесен в Ердр с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Правоохранители просят граждан, владеющих информацией, которая может помочь следствию, обращаться в Отдел полиции №3 Северодонецкого городского управления полиции ул. Д.И. Менделеева, 71, г. Лисичанск, или по телефонам: (06451) 7-04-54 и «102».