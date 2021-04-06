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Общественное мнение
Общество / Региональные
07 апреля 2021, 13:42

Четыре пациента с COVID-19 умерли на Луганщине

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки COVID-19 выявили у 254 человек. От осложнений умерли еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 79, Рубежное — 18, Северодонецк — 39, Беловодский район — 13, Белокуракинский, Станично-Луганский и Кормянский — по 6, Марковский и Троицкий — по 12, Меловской — 2, Новоайдарский — 8, Новопсковский — 10, Попаснянский — 5, Сватовский — 11, Старобельский — 27.

Вследствие осложнений умерли 56-летняя женщина из Беловодского района, 53-летняя женщина из Новопсковского района, 60-летняя женщина из Лисичанска и 68-летний мужчина из Северодонецка.

За все время исследований ковид лабораторно подтвержден у 18 672 человек. Из них 15 519 пациентов выздоровели, 566 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 56,4 (при пороговом 60).

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