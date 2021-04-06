Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля бойца ВСУ

07 апреля 2021, 14:44

Вчера, 6 апреля, на КПВВ «Марьинка» оккупанты передали украинской стороне тело ранее пропавшего бойца 10-й Горно-штурмовой бригады, сообщает пресс-служба бригады.

Отмечается, что 3 апреля в вечернее время было обнаружено исчезновение военнослужащего, без оружия. В месте исчезновения никаких боевых столкновений зафиксировано не было.

«Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Командование части приняло решение начать поиски военнослужащего, но без успеха.

6 апреля на КПВВ Марьинка от представителей российско-оккупационных войск была проведена процедура передачи тела погибшего.

Сейчас среди версий исчезновения военнослужащего 10-й бригады рассматриваются версии потери ориентировки и даже похищения.